У Макіївці сталася потужна "бавовна" на ворожому складі: фото та відео

Вибухи почалися після того, як будівля обійняла вогнем

Слідом за технікою російських окупантів у Мелітополі добровільно "демілітаризувався" склад із боєкомплектом у Макіївці Донецької області. Гучні вибухи розбудили місцевих мешканців рано вранці суботи, 6 серпня.

Інформацію про інцидент повідомляє "Телеграф", посилаючись на місцевий Telegram-канал "Типовий Донецьк". Судячи з потужності вибухів і сили пожеж постраждалий склад був дуже пристойного розміру.

Як відомо, Макіївка є по суті передмістем Донецька. На її території окупанти розташували не один склад із боєприпасами, що робить окремі об’єкти важливими стратегічними цілями для ЗСУ.

Так у Макіївці почався "добрий ранок"

Однак наразі невідомо, через що почалася детонація снарядів на складі, який горить. Цілком ймовірно, що хтось із росіян припустився помилки, через що й почалася пожежа. Втім, окупанти, мабуть, як завжди, звинуватить у тому, що трапилося, українську армію.

Густий дим видно за кілометри

Пожежа дуже потужна і лише набирає обертів

Із загорянням намагаються впоратися вже кілька годин, але ситуацію ускладнює постійна детонація снарядів. Їхня потужність дуже велика, адже звук чутний у кількох районах міста. Зважаючи на все, процес "демілітаризації" у ворожих солдатів проходить дуже успішно.

До речі, одразу шість складів із боєприпасами минулої доби росіяни втратили на Херсонщині. Це сталося завдяки прицільним атакам українських захисників.

Також "Телеграф" розповідав, що загарбники зовсім недавно скаржилися на серйозну "бавовну", що сталася в Іловайську.