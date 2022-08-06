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Росіяни втрачають склади пачками та маневрують у морі біля Криму – ОК "Південь"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ситуація на півдні країни продовжує бути непростою, але ЗСУ кажуть, що все під контролем Новина оновлена 06 серпня 2022, 06:05
Ситуація на півдні країни продовжує бути непростою, але ЗСУ кажуть, що все під контролем

На окремих відрізках південної лінії фронту росіяни розпочали ротацію живої сили та техніки

На ранок суботи, 6 серпня, в акваторії Чорного моря російські окупанти провели чергову "перестановку" кораблів. Відразу дев’ять одиниць Чорноморського флоту рф маневрують поруч із Кримським узбережжям, потрапляючи в зону стеження українських військових. Чотири з них є носіями крилатих ракет, два з них — підводні човни.

Більше про ситуацію на південному напрямку фронту розповіли у свіжому зведенні оперативного командування "Південь". Військовослужбовці зазначили, що поки що ситуація в морі контрольована, а на суші противник хоч і продовжує виявляти активність, але зазнає серйозних втрат.

Так, минулої доби росіяни відчули на собі силу чотирьох авіаційних ударів наших захисників. Двічі накривали опорні пункти росіян, а також склади боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах. Армія рф не дорахувалася за цей бойовий день відразу 79 солдатів, втратила чотири танки Т-72 і дві самохідні гаубиці. Також можна відмінусувати десяток броньовиків, 11 одиниць іншої автотехніки, командно-штабну машину та навіть станцію радіолокації!

Українські військовослужбовці вміють приносити добрі новини. Так, достеменно відомо про влучання у два пункти управління ворожих підрозділів у Чорнобаївці. Також під вогонь наших хлопців потрапив командно-наглядовий пункт російського БТГ у районі Брускіського, накрито вогнем зосередження техніки в Олешках. При цьому росіяни втратили одразу шість складів із боєприпасами — здебільшого їх "випалили" у Херсонському та Бериславському районах.

У морі залишається дев’ять катерів і кораблів, з яких два підводні човни і два надводні судна несуть "Калібри". Великий десантний корабель залишився лише один; другий, який ще вчора складав йому пару, сховався в пункті базування в одному з портів Криму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні з портів Одеси та Чорноморська в непростий шлях "зерновим коридором" вийшли одразу три суховантажні машини з українськими зерновими. Якщо все пройде благополучно, вони мають дістатися берегів Туреччини.

Теги:
#Херсонська область #Чорне море #Війна #Кораблі