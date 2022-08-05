Із портів Одеси та Чорноморська вийшли ще три судна із зерном (карта та відео)

Загалом ще очікується вихід щонайменше 13 балкерів з українських портів Чорномор’я

Успішна переправа українського зерна першим кораблем через Чорне море дала змогу вирушити в дорогу й іншим судам із цінною продукцією. Вранці п’ятниці, 5 серпня, з портів Одеси та Чорноморська в акваторію вийшли одразу три суховантажі, які, дотримуючись конкретного коридору, мають дістатися до берегів Туреччини.

Інформацію про успішне відплиття трьох суден повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на особистій Facebook-сторінці. Чиновник показав фото та відео з одеського порту, звідки відбув суховантаж Navistar.

Ще два кораблі – Rojen та Polarnet – вийшли у Чорне море з Чорноморська. В сукупності всі три суховантажні судна переправляють близько 57 тисяч тонн кукурудзи. Для початку всі кораблі мають дійти до берегів Туреччини, звідки частину продукції буде переправлено до Великобританії, а також Ірландії.

Кораблі із зерном на карті

Кубраков зазначив, що Україна сподівається на подальшу плідну співпрацю з іноземними партнерами, які займаються питаннями безпеки наших моряків, які доставляють зерно до інших країн.

"Плануємо забезпечити можливість портів обробляти понад 100 суден на місяць, — заявив міністр. — Хоча "зерновий коридор" вже запрацював на вихід, нашою метою є повноцінна робота портів в обох напрямках".

Navistar чекає на заповнення зерном

Повідомляється, що чимало судновласників готові ризикувати та заходити до українських портів, аби забирати важливі вантажі для подальшого експорту. Наразі Україна ставить перед собою вельми амбітну мету забезпечити до 3 млн тонн зернових на вивіз щомісяця. Для цього планують задіяти не лише порти Одеси та Чорноморська, а й Південного.

Поки що Кубраков підкреслив, що найближчим часом, згідно зі Стамбульськими домовленостями, українську землю мають залишити ще 13 балкерів із зерном.

Додамо, що у Міноборони Туреччини вже підтвердили вихід усіх трьох суден із українських портів. Після перевірки у Стамбулі порожні кораблі мають вирушити назад до України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, від чого залежатиме відправка наступних суховантажів із вітчизняною продукцією на експорт.

Також ми писали про те, яку суму Україні обійшла "зернова блокада" на Чорному морі, влаштована російськими окупантами.