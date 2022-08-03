Перше судно з українським зерном пройшло перевірку – заговорили про прискорення експорту

Незабаром суховантаж Razoni пройде Босфорську протоку і вирушить у Ліван

Зерновий коридор, про який Україна домовилась з ООН та Туреччиною, а росія пообіцяла не заважати експорту, запрацював належним чином. Судно Razoni під прапором африканської держави Сьєрра-Леоне, завантажене українською кукурудзою, пройшло перевірку в порту Стамбула.

Про закінчення інспекції у своєму Twitter повідомило Міністерство національної оборони Туреччини. "Судно з 27 тисячами тонн кукурудзи пройде через Босфор і незабаром вирушить до Лівану", — йдеться у дописі.

Тим часом у Туреччині заговорили про пришвидшення темпів вивозу українського зерна на експорт. Про це розповів високопоставлений місцевий чиновник агентству Reuters. За його словами, після проходження суховантажа Razoni всіх відповідних процедур стало зрозуміло, що з українських портів можуть щодня виходити три судна, а не тільки одне.

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Як повідомляв "Телеграф", переговори про відновлення експорту українського збіжжя тривали три місяці і закінчились під кінець липня підписанням двох угод – України з ООН та Туреччиною, та окремо росії з тими ж гарантами. За цими угодами західною частиною Чорного моря відкрився коридор для вантажних кораблів. Вони виходять з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" і прямують до Туреччини. Там кожне судно має пройти інспекцію на предмет наявності зброї. Її проводить Об’єднаний координаційний центр. Перше судно із зерном з початку російського вторгнення в Україну вийшло у море 1 серпня. Таким чином світова спільнота намагається запобігти глобальній продовольчій кризі, викликаній війною в Україні.