Коридору у Чорному морі бути: у мережі показали, як вивозитимуть з України зерно (карта)

Перші кораблі, ймовірно, вийдуть із Чорноморська.

У п’ятницю, 29 липня, має запрацювати зерновий коридор у Чорному морі, яким підуть кораблі з продуктами продовольства, які Україна відправить на експорт. Як виглядає заздалегідь сформований шлях руху суден в акваторії, показали на спеціальній карті.

Ознайомитися з нею всім охочим вдалося завдяки керівнику Моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрію Клименку. Карту він опублікував на особистій сторінці у Facebook.

За словами Клименка, поки що зерновий коридор виглядає дуже схематично. На зображенні можна побачити попередньо узгоджені межі коридору, а також Зміїний острів (велика синя точка).

На першій карті позначено загальний район, у якому кораблі із зерном оглядатимуть, а також формуватимуть спільний конвой для супроводу суден під час відплиття з України.

Так виглядає зерновий коридор у Чорному морі

На другому — зображено загальний район, у якому колона кораблів формуватиметься (і відповідно розформовуватиметься).

Фіолетовою лінією позначені морські кордони країн — 12-мильна зона територіальних вод країн, що омиваються водами Чорного моря.

"Чому саме так? Питання не до мене, — зазначив Андрій Клименко. — Швидше до військових та гідрографів, які зараз у структурі ВМС України теж".

Також чоловік наголосив, що станом на 29 липня руху суховантажів із зерном у Чорному морі не було зафіксовано. Цілком імовірно, що вся операція з експорту товарів розпочнеться вже 30 липня. Першим очікується вихід суден із порту Чорноморська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як запуск зернового коридору може відобразитися на курсі долара щодо української гривні.

Також ми писали про те, чим може загрожувати Україні обстріл портів та кораблів із зерном російськими окупантами в економічному плані.