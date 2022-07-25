Зерновий коридор навіть після обстрілу Одеси може запрацювати, але є три ризики - Ілія Куса
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Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" оцінив, що буде із "зерновим коридором" після обстрілу Одеси
Після того, як у суботу, 23 липня, російські війська завдали масованого ракетного удару Одесі, включаючи морський порт, у деяких виникли сумніви, що зерновий коридор, про який Україна, росія, Туреччина та представники ООН домовилися в Стамбулі в п’ятницю, 22 липня, запрацює.
Але заяви сторін свідчать, що зривати домовленості ніхто не хоче. Незважаючи на удар по інфраструктурі Одеси загалом та порту зокрема. Схоже, всі налаштовані принаймні почати роботу.
Чи запрацює цей коридор нормально – сказати важко.
Звісно, існують ризики.
Перший із них росіяни вже продемонстрували – можливі військові провокації, удари між сторонами, які можуть поставити під загрозу імплементацію угоди про вивезення зерна морським шляхом.
Другий ризик пов’язаний із безпечним проходом суден із чорноморських портів. Глобального розмінування не буде. Лише точкове, у рамках зернового коридору. І Україна відповідає за те, щоб суди пройшли безпечно маршрутом, який ми самі визначимо.
Третій ризик пов’язаний із оглядами кораблів, які мають відбуватися під час входу та виходу з Чорного моря представниками Спеціального центру координації, куди увійдуть представники України, Туреччини та росії. Згідно з домовленостями, будь-які дії щодо зернових кораблів (підхід до них інших кораблів, дозвіл на їх ремонт) мають бути узгоджені зазначеним координаційним центром. Що може бути проблемою з огляду на недовіру між українськими та російськими представниками.
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