Угода щодо зерна підписана: озвучено чотири найважливіші для України моменти

Текст документа буде опублікований у повному обсязі, а додаткових протоколів до нього не передбачається

Україна у турецькому Стамбулі підписала домовленості щодо розблокування трьох наших портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення зерна та інших продуктів. Ця угода — не акт доброї волі росіян, а вимушена поступка окупантів після провалу з островом Зміїний.

Про це у п'ятницю, 22 липня, повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм на власній Facebook-сторінці.

"Це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України", — зазначив заступник голови Мінінфраструктури.

Зернова угода: важливі для України аспекти

Мустафа Найєм окреслив чотири найважливіші моменти щодо підписаної Україною зернової угоди:

Підписаний текст домовленостей буде оприлюднений у повному обсязі без всіляких закритих додатків, протоколів, документів та папірців на коліні; Україна підписувала цей документ разом з представниками Туреччини та ООН, а російська влада зробить це окремо. Тобто жодного підпису української сторони поруч з підписом представників країни-агресора не стоїть. Розблокування українських портів не передбачає послаблення санкцій, введених проти РФ. Крім того, ця угода ніяк не впливає на дії ЗСУ на фронті, тобто жодних поступок окупантам не буде. Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" повністю був і залишається за українською стороною — жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив у цих портах не буде.

Ключові пункти з угоди між Україною, Туреччиною та ООН

Термін дії угоди про вивезення зерна з трьох портів – 120 днів (з можливістю продовження);

Розмінування проводитися не буде, кораблі пройдуть безпечними фарватерами;

Військовий супровід судів не передбачається;

У Стамбулі буде створено координаційний центр для моніторингу процесу. До центру увійдуть представники України, Туреччини та рф;

Судна проходитимуть огляд перед тим, як потраплятимуть до України, щоб унеможливити відправку зброї;

Повноцінний рух суден коридором може початися за кілька тижнів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що домовленостей щодо підписання угоди про розблокування українських портів усім сторонам вдалося досягнути 13 липня на зустрічі у Стамбулі. До цього проблема розблокування українських портів та вивезення зерна була топ-темою для всього світу, адже на кону стояла загроза масштабного голоду. За словами президента України Володимира Зеленського, російські загарбники заблокували у наших портах 22 мільйони тонн зернових.