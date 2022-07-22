Угода щодо зерна підписана: озвучено чотири найважливіші для України моменти
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Текст документа буде опублікований у повному обсязі, а додаткових протоколів до нього не передбачається
Україна у турецькому Стамбулі підписала домовленості щодо розблокування трьох наших портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення зерна та інших продуктів. Ця угода — не акт доброї волі росіян, а вимушена поступка окупантів після провалу з островом Зміїний.
Про це у п'ятницю, 22 липня, повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм на власній Facebook-сторінці.
"Це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України", — зазначив заступник голови Мінінфраструктури.
Зернова угода: важливі для України аспекти
Мустафа Найєм окреслив чотири найважливіші моменти щодо підписаної Україною зернової угоди:
- Підписаний текст домовленостей буде оприлюднений у повному обсязі без всіляких закритих додатків, протоколів, документів та папірців на коліні;
- Україна підписувала цей документ разом з представниками Туреччини та ООН, а російська влада зробить це окремо. Тобто жодного підпису української сторони поруч з підписом представників країни-агресора не стоїть.
- Розблокування українських портів не передбачає послаблення санкцій, введених проти РФ. Крім того, ця угода ніяк не впливає на дії ЗСУ на фронті, тобто жодних поступок окупантам не буде.
- Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" повністю був і залишається за українською стороною — жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив у цих портах не буде.
Ключові пункти з угоди між Україною, Туреччиною та ООН
- Термін дії угоди про вивезення зерна з трьох портів – 120 днів (з можливістю продовження);
- Розмінування проводитися не буде, кораблі пройдуть безпечними фарватерами;
- Військовий супровід судів не передбачається;
- У Стамбулі буде створено координаційний центр для моніторингу процесу. До центру увійдуть представники України, Туреччини та рф;
- Судна проходитимуть огляд перед тим, як потраплятимуть до України, щоб унеможливити відправку зброї;
- Повноцінний рух суден коридором може початися за кілька тижнів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що домовленостей щодо підписання угоди про розблокування українських портів усім сторонам вдалося досягнути 13 липня на зустрічі у Стамбулі. До цього проблема розблокування українських портів та вивезення зерна була топ-темою для всього світу, адже на кону стояла загроза масштабного голоду. За словами президента України Володимира Зеленського, російські загарбники заблокували у наших портах 22 мільйони тонн зернових.