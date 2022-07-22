Соглашение по зерну подписано: озвучены четыре важнейших для Украины момента
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Украина в турецком Стамбуле подписала договоренности по разблокированию трех наших портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза зерна и других продуктов. Это соглашение не акт доброй воли россиян, а вынужденная уступка оккупантов после провала с островом Змеиный.
Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем на собственной Facebook-странице.
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