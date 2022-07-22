Зерновые переговоры в шаге от успеха: чем завершатся "голодные игры" кремля и что получит Украина

Подписание документа о создании экспортного коридора должно состояться с участием генсека ООН

Переговоры по созданию коридора для вывоза украинского зерна по морскому пути, которые проходили при посредничестве Турции и при содействии ООН, должны завершиться 22 июля подписанием соглашения. Ожидается, что церемония состоится в Стамбуле в 16:30 по киевскому времени.

Как сообщает Reuters, подписание должно состояться в стамбульском Дворце Долмабахче. Свое участие в мероприятии подтвердил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, лично убеждавший Украину и россию договориться по этому вопросу. Также во дворце будет присутствовать президент Турции Реджеп Эрдоган, который был посредником в процессе – он тоже оставит свою подпись на документе.

Блокирование российскими оккупантами Черного моря, через которое идет основной экспорт зерна из Украины, угрожает голодом странам Африки и Ближнего Востока – они являются его основными потребителями. Мировые лидеры неоднократно убеждали россию снять блокаду для возобновления экспорта, но москва лицемерно перекидывала всю ответственность на Украину, обвиняя в минировании собственных портов, что на самом деле было сделано для предотвращения высадки российского десанта с моря. Также кремль пытался использовать зерновой вопрос для ослабления санкций.

Тем не менее, переговоры в Турции продвигались, и 13 июля стало известно, что сторонам удалось договориться. Впоследствии появилась информация, что экспорт зерна будет происходить через украинские порты "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Для этого должно быть проведено частичное разминирование акватории возле них. Безопасность судов, которые будут проходить через эти порты, должна обеспечить турецкая мониторинговая миссия, которая будет работать под эгидой ООН. В ее задачи будет входить проверка судов на наличие оружия. Российские корабли в украинские порты допускать не планируется. Также россия обещает перемирие на время движения грузов.

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил скепсис по поводу окончательного успеха этих переговоров. По его словам, москва заинтересована в продолжении "голодных игр" и не заинтересована в усилении нашего государства доходами от зернового экспорта.