Переговоры по украинскому зерну: СМИ узнали, о чем именно договорились в Стамбуле

Представители Украины, ООН, россии и Турции во время встречи в Стамбуле пришли к согласию по вопросу деблокады трех украинских портов для вывоза зерна. Перед экспортом все корабли будут проверять военно-морские силы Турции.

Соответствующую информацию в четверг, 14 июля, ссылаясь на собственные источники, сообщило издание Wall Street Journal.

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