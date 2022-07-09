Украина разблокировала морской маршрут для вывоза зерна

Освобождение Змеиного позволило разблокировать один из морских маршрутов для вывоза агропродукции

Украина разблокировала один из морских маршрутов, которым можно вывозить агропродукцию, что сделает возможным частичное возобновление экспорта зерна.

Как информирует пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ), подобное стало возможно после освобождения острова Змеиный от российских оккупантов.

"Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода р.Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, практически с первого дня начала полномасштабного российского вторжения Украина потеряла возможность использовать свои порты для вывоза зерна на экспорт. По состоянию на конец мая в них остались заблокированными около 22 миллиона тонн зерновых, которые предназначались другим странам.

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Невозможность использовать морские пути, поставила мир перед серьезной угрозой продуктового кризиса, поскольку украинское зерно позволяло обеспечить пищей многие страны Ближнего Востока и Африки.

Что касается острова Змеиный, то о его освобождении стало известно 30 июня, а уже через несколько дней на него вернули флаг Украины.