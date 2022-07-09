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Україна розблокувала морський маршрут для вивезення зерна

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Зерно Новина оновлена 09 липня 2022, 22:09
Зерно

Звільнення Зміїного дозволило розблокувати один із морських маршрутів для вивезення агропродукції

Україна розблокувала один із морських маршрутів, яким можна вивозити агропродукцію, що уможливить часткове відновлення експорту зерна.

Як інформує пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ), подібне стало можливим після звільнення острова Зміїний від російських окупантів.

"Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, практично з першого дня початку повномасштабного російського вторгнення Україна втратила можливість використати свої порти для вивезення зерна на експорт. Станом на кінець травня в них залишилося заблоковано близько 22 мільйонів тонн зернових, які призначалися іншим країнам.

Неможливість використовувати морські шляхи поставила світ перед серйозною загрозою продуктової кризи, оскільки українське зерно дозволяло забезпечити їжею багато країн Близького Сходу та Африки.

Щодо острова Зміїний, то про його звільнення стало відомо 30 червня, а вже за кілька днів на нього повернули прапор України.

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#Україна #Зерно #Одеська область #АМПУ