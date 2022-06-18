"Пекло на землі": в ООН оцінили реальні наслідки війни в Україні

Дипломати почали серйозно турбуватися через події в Україні

Якщо росія не припинить красти українське зерно, вивозячи його до країн Близького Сходу, і не закінчить безглузду війну в Україні, світові загрожує безліч проблем. Серед них — масові заворушення та протести, а також різне насильство на політичному ґрунті через подорожчання продуктів та голоду.

За словами директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, це переважно стосуватиметься держав, що безпосередньо залежать від експорту пшениці з України. Також, ймовірно, проблеми будуть спостерігатися і в країнах, які співпрацюють з росією, пише The Guardian.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Бізлі наголосив, що російсько-українській війні передувала ще одна продовольча криза. Він був пов’язаний із коронавірусом, а також підвищенням вартості палива.

"Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна є руйнівною", — зазначив він.

За його словами, масові заворушення вже розпочинаються в Перу, Пакистані, Тунісі, на Шрі-Ланці. Також така можливість є і в деяких африканських державах. Бізлі переконаний, що на Землі почнеться справжнє пекло, якщо найближчим часом українські порти з продовольством не розблокують.

"Найкраще, що ми можемо зробити прямо зараз, — це покласти край цій чортовій війні росії в Україні та відкрити порт", — стверджує представник ООН.

Слід зазначити, що Україна є постачальником 9% світового врожаю пшениці, а також виробляє 42% запасів олії планети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про позицію США щодо блокування зерна в українських портах. На думку іноземних чиновників, таким чином диктатор путін хоче мати ще одну нагоду для шантажу Києва та Заходу.