Знадобляться місяці: в ООН розповіли про проблему з вивезенням українського зерна

Розмінування портів України може тривати довго

В ООН вважають, що розмінування українських портів для вивезення звідти експортного зерна навіть якщо воно почнеться негайно, може зайняти довгі місяці.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву агентства ООН, яка відповідає за безпеку морського судноплавства (IMO).

За словами радника з морської безпеки IMO Пітера Адамса, навіть у випадку, якщо порти захочуть відкритися завтра, все одно буде потрібно деякий час, перш ніж судна зможуть вийти у відкрите море.

"На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців", — зазначив він.

За його словами, в українських портах залишаються заблокованими близько 80 кораблів, на яких перебувають близько 450 моряків. Близько третини з них із Філіппін, але також там залишається багато людей з Азербайджану, Туреччини та Сирії.

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Варто зазначити, що напередодні президент України Володимир Зеленський наголошував на важливості вивезення зерна, щоб уникнути глобальної продуктової кризи, але водночас наголошував, що гарантій безпеки щодо цього немає. За його словами, ситуацію може змінити потужна зброя, яка дозволить забезпечити безпеку гуманітарних морських коридорів від російського флоту. Крім того, для цього необхідні гарантії третьої країни, яка укладе договір із росією про безпечний прохід суден.