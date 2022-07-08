Звільнення Зміїного: з’явилося відео встановлення прапора України на острові

У мережі показали, як українські військові розгортають прапор на Зміїному

Завдяки діям українських захисників з острова Зміїний у Чорному морі були повністю вибиті окупанти, після чого туди повернули прапор України.

Про повернення прапора на Зміїний стало відомо 4 липня, проте тепер у мережі з’явився ролик про те, як українські військові це робили, а також, як виглядає острів після відступу росіян. Кадри оприлюднив користувач Фейсбук Руслан Сан-Маріно.

На відео помітно, що на острові не залишилося цілих будівель, а росіяни залишили по собі декілька одиниць знищеної техніки.

Як повідомлялося раніше, після звільнення Зміїного росіяни кілька разів завдавали по ньому ракетних ударів. Очевидно, це робилося, щоб помститися Україні за те, що не змогли втримати стратегічний клаптик суші в Чорному морі.

Пізніше в ССО ЗСУ розкрили деталі повернення прапора на український острів. Так, перш ніж розгорнути його, до острова прибули бойові плавці, які обстежили прибережну зону на наявність мін. Після цього туди висадилися інженери, які забрали наземні міни, лише після цього висадилася основна група військових.

Щодо російського ракетного удару, то його було завдано після того, як українські спецпризначенці встигли його покинути.