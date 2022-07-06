Білий дім випустить монету з островом Зміїний і фразою про "русскій корабель"

Частина прибутку від продажу монети буде направлена на допомогу українцям

Захисникам відбитого в росіян острова Зміїний, тим самим, які 24 лютого першими зустрічали загарбників і послали "русскій воєнний корабель", в Америці присвятять колекційну монету. Вона з’явиться у сувенірній крамниці американського Білого дому – резиденції президента США.

Як повідомляє сайт крамниці, монета стане дев’ятою в колекції "Історичні моменти". Вона вшанує український опір російським окупантам і легендарну фразу, сказану прикордонниками у відповідь на погрози моряків-загарбників з ракетного крейсера "Москва". Саму фразу попри її нецензурність, нанесуть на одну зі сторін монети. Вона розміститься там разом із силуетами бійців ЗСУ та зображенням крейсера, який потонув внаслідок блискучої операції українських військ. На іншому боці монети викарбують цитату президента України Володимира Зеленського: "Цей острів, як решта нашої території – це українська земля, і ми захищатимемо її усіма нашими силами". Поряд розміститься зображення силуету скельного острова та його географічні координати.

Придбати сувенір можна буде за 100 доларів, при цьому доставка в Україну та всі країни НАТО стане безкоштовною. Наразі іде передзамовлення монети, а відправляти її почнуть з 30 вересня.

Відомо, що монету випустять обмеженим тиражем і кожна з них буде пронумерованою – унікальний номер можна буде знайти на її ребрі. Крамниця обіцяє, що 20% прибутку від продажів цього випуску перерахують на благодійні цілі – гроші підуть на допомогу українським жінкам та дітям.

Нагадаємо, марку "Укрпошти", теж присвячену захисникам Зміїного, зараз можна отримати в рамках розіграшу видання "Телеграф" та волонтерок Тані Сохар і Ані Голубкової. Усі, хто зробить донат на суму від 200 гривень отримають шанс стати власниками марки із першого тиражу, підписаної особисто президентом Зеленським. Ще одну марку гарантовано отримає той, хто зробить найбільшу пожертву. Зібрані кошти підуть на придбання електроенцефалографа з монітором церебральних функцій для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Він рятуватиме немовлят від розвитку дитячого церебрального паралічу.