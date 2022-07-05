Врятуй життя дитині — виграй марку з підписом Зеленського! Умови розіграшу

Унікальний шанс отримати ту саму марку "Укрпошти" і допомогти нашим лікарям

Життя людини — головна цінність! Особливо в умовах війни. Видання "Телеграф" спільно з волонтерами Танею Сохар та Анею Голубковою продовжують проєкт допомоги дитячим лікарням України, які рятують немовлят та дають їм шанс вижити! Цього разу ми вирішили замахнутись на дорогу, але дуже потрібну покупку для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні! Йдеться про Електроенцефалограф з монітором церебральних функцій, вартість якого 1,1 млн грн.

Для збору потрібної суми ми оголошуємо аукціон, головним призом якого будуть марки "Русскій воєнний корабль, іді…" з підписом президента України Володимира Зеленського. Умови максимально прості: на кону два комплекти марок від "Укрпошти" — один буде розіграно між тими, хто задонатить суму від 200 грн на вказані реквізити (в кінці матеріалу), ще один комплект дістанеться тому, хто зробить максимальну пожертву. Це дійсно унікальний лот і ми впевнені, що всі разом зможемо зібрати необхідний мільйон "з хвостиком" (буде круто, якщо цим "хвостиком" буде ще один мільйон) і придбати для миколаївських медиків унікальний апарат.

Що купуємо?

Як ви вже знаєте, ми оголошуємо збори лише на ті потреби, які нам озвучують самі лікарі. Таня Сохар дізналась від головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, що їм гостро потрібний електроенцефалограф з монітором церебральних функцій. Без такої спеціальної апаратури абсолютна більшість дітей, у яких не було доступу кисню до організму під час народження (тяжка асфіксія), отримували діагноз ДЦП, а деякі малюки помирали. Ця ж апаратура дозволяє профілактувати дитячий церебральний параліч і ураження центральної нервової системи.

Чудо-апарат може подарувати діткам шанс на здорове майбутнє

Медики говорять, що завдяки такому електроенцефалографу навіть ті діти, які не мали жодного шансу бути здоровими, з високою ймовірністю одужують!

Реквізити

Взяти участь в аукціоні можна зробивши пожертву на банку в Monobank — https://send.monobank.ua/jar/2guPvrndJj, або зробивши переказ на карту 5375 4112 0240 1068 (Голубкова Анна). Також зробити внесок можна на карту ПриватБанку 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна), або на Paypal — [email protected] Обов‘язково вказуйте свій контактний номер телефону в коментарі до внеску, щоб ми змогли з вами швидко сконтактувати й оперативно передати лот у випадку виграшу.

Підсумки аукціону проведемо у понеділок, 18 липня! Врятуймо дітей разом!

Нагадаємо, раніше за ініціативи Тані Сохар та Ані Голубкової та медійної підтримки видань "Телеграф" та OBOZREVATEL було організовано розіграш футболки воротаря збірної України з футболу Георгія Бущана (теж з автографом). На виручені кошти закупили медичну апаратуру для Запорізької обласної лікарні.