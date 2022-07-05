Спаси жизнь ребенку – выиграй марку с подписью Зеленского! Условия розыгрыша

Уникальный шанс получить ту самую марку "Укрпочты" и помочь нашим врачам

Жизнь человека – главная ценность! Особенно в условиях войны. Издание "Телеграф" совместно с волонтерами Таней Сохар и Аней Голубковой продолжают проект помощи детским больницам Украины, которые спасают младенцев и дают им шанс выжить! На этот раз мы решили замахнуться на дорогую, но очень нужную покупку для Николаевской областной детской клинической больницы! Речь идет об электроэнцефалографе с монитором церебральных функций, стоимость которого 1,1 млн грн.

Для сбора нужной суммы мы объявляем аукцион, главным призом которого будут марки "Русский военный корабль, иди…" с подписью президента Украины Владимира Зеленского. Условия максимально простые: на кону два комплекта марок от "Укрпочты" — один будет разыгран между теми, кто задонатит сумму от 200 грн на указанные реквизиты (в конце материала), еще один комплект достанется тому, кто сделает максимальное пожертвование. Это действительно уникальный лот, и мы уверены, что все вместе сможем собрать необходимый миллион "с копейками" (будет круто, если этими "копейками" будет еще один миллион) и приобрести для николаевских медиков уникальный аппарат.

Что покупаем?

Как вы уже знаете, мы объявляем сбор только на нужды, которые нам озвучивают сами врачи. Таня Сохар узнала от главврача Николаевской областной детской клинической больницы, что им остро нужен электроэнцефалограф с монитором церебральных функций. Без такой специальной аппаратуры абсолютное большинство детей, у которых не было доступа кислорода к организму во время рождения (тяжелая асфиксия), получали диагноз ДЦП, а некоторые детки умирали. Эта же аппаратура позволяет профилактировать детский церебральный паралич и поражение центральной нервной системы.

Чудо-аппарат может подарить деткам шанс на здоровое будущее

Медики говорят, что благодаря такому электроэнцефалографу даже те дети, которые не имели никакого шанса быть здоровыми, с высокой вероятностью поправляются!

Реквизиты

Принять участие в аукционе можно сделав пожертвование на банку в Monobank — https://send.monobank.ua/jar/2guPvrndJj, или сделав перевод на карту 5375 4112 0240 1068 (Голубкова Анна). Также внести вклад можно на карту ПриватБанка 4731 2191 1435 7381 (Сохар Татьяна), или на Paypal – [email protected] Обязательно указывайте свой контактный номер телефона в комментарии к переводу, чтобы мы смогли с вами быстро сконтактировать и передать лот в случае выигрыша.

Итоги аукциона проведем в понедельник, 18 июля! Давайте спасем детей вместе!

Напомним, ранее по инициативе Тани Сохар и Ани Голубковой и при медийной поддержке изданий"Телеграф" и OBOZREVATEL были организованы розыгрыш футболки вратаря сборной Украины по футболу Георгия Бущана (тоже с автографом). На вырученные средства закупили медицинскую аппаратуру для Запорожской областной больницы.