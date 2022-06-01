Филателист объяснил исторический успех марки Укрпочты "Русский корабль, иди на..."

Ажиотаж вокруг марки появился благодаря правильному маркетингу

Марка "Русский военный корабль, иди …", посвященная подвигу украинских пограничников на острове Змеиный, уже стала легендой, при этом почтовые изделия раскупаются мгновенно, несмотря на войну.

Коллекционер-историк и филателист Сергей Борковский в комментарии для Вечернего Киева объяснил феномен этих почтовых изделий. Также специалист спрогнозировал их популярность в будущем.

Борковский отметил, что данная марка завоевала сердца украинцев тем, что она стала первой выпущенной во время войны. Кроме того, на ее популярность сказался профессионализм ВСУ, которые в итоге потопили крейсер "Москва" буквально на следующий день после выход марки.

"Русский военный корабль" – первая марка в Украине, вышедшая во время войны. Совпадение или карма, но на следующий день после ее выхода крейсер "москва" подбили и он пошел ко дну", — сказал Борковский.

Специалист добавил, что ажиотаж вокруг марки появился благодаря правильному маркетингу. В итоге почтовое изделие хотели купить не только коллекционеры, а буквально все.

"Заставить такое количество людей в ажиотаже что-то покупать, да еще в военное время — подобного в филателии я не помню", — отметил Борковский.

Филателист считает, что марка будет дорожать со временем, и добавил, что на данным момент он оценивает стоимость марки в 100 долларов/евро.

Отметим, после успеха марки "Русский военный корабль, иди …" "Укрпочта" выпустила марку "Русский военный корабль…ВСЬО", которая также добилась успеха. На следующей марке от "Укрпочты" может появиться знаменитый пес Патрон.

Напомним, рисунок на марке "Русский военный корабль, иди …" посвящен событиям начала войны, когда российский ракетный крейсер "Москва" потребовал от защитников острова Змеиный сложить оружие и сдаться, на что был послан по известному направлению. К слову, в апреле этот крейсер был поражен двумя крылатыми ракетами "Нептун" украинского производства, россияне спасти судно не сумели.

Защитники острова Змеиный долго считались погибшими, однако, к счастью, часть украинских пограничников, в частности и автор знаменитой фразы Роман Грибов, выжили, но оказались в плену. 24 марта состоялся обмен пленными, и Роман смог вернуться домой, где его ждала награда.