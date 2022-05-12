Польша напечатала эксклюзивную марку с Зеленским – ее раскупили за несколько часов

Все вырученные из продаж марок средства потратят на закупку гуманитарной помощи для Украины

В Польше ограниченным тиражом напечатали почтовые марки с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Их раскупили за один день, несмотря на высокую стоимость, а все вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

Об этом сообщил автор марки – депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух.

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Известно, что Poczta Polska напечатала марку с Зеленским ограниченным тиражом – всего 99 листов по 9 марок на каждом из них. Примечательно, что каждая из марок пронумерована и имеет QR-код. Печать еще одной партии марок в Польше больше не планируют.

Стоимость одной марки с изображением украинского президента составила 500 злотых (около 3312 грн). За лист марок нужно было отдать 4500 злотых (около 29 804 грн). Несмотря на такую цену, на них был серьезный спрос — марки раскупили за несколько часов и продажи были остановлены.

"Вся сумма идет на закупку гуманитарной помощи для Украины", — отметил краковский депутат, разработавший марки с изображением Зеленского.

Вот как выглядят марки с изображением Владимира Зеленского

Отмечается, что одну такую марку пришлют лично Владимиру Зеленскому. Еще одну отправили мэру Львова Андрею Садовому. Также интересен факт, что конверт с такой маркой послали послу России в Польше Сергею Андрееву. Там написано "Добрый вечер, мы из Украины".

Краковский депутат потролил посла России в Польше письмом с маркой с изображением Зеленского

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве появится большая клумба в виде известной почтовой марки "российский военный корабль, иди…", на фоне которой сможет сфотографироваться каждый желающий. Соответствующая марка из цветов будет располагаться на транспортной развязке возле станции метро Левобережная.