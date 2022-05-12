Польща надрукувала ексклюзивну марку з Зеленським - її розкупили за кілька годин

Всі виручені з продажу марок кошти витратять на закупівлю гуманітарної допомоги для України

У Польщі обмеженим тиражем надрукували поштові марки із зображенням президента України Володимира Зеленського. Їх розкупили за один день попри високу вартість, а всі виручені кошти підуть на закупівлю гуманітарної допомогти для України.

Про це повідомив автор марки — депутат Краківської міської ради Лукаш Вантух.

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Відомо, що Poczta Polska надрукувала марку з Зеленський обмеженим тиражем — лише 99 аркушів по 9 марок на кожному з них. Примітно, що кожна з марок пронумерована і має QR-код. Друкувати ще одну партію марок у Польщі більше не планують.

Вартість однієї марки із зображенням українського президента становила 500 злотих (приблизно 3312 грн). За лист марок потрібно було віддати 4500 злотих (приблизно 29 804 грн). Попри таку ціну на них був серйозний попит — марки розкупили за кілька годин і продаж був зупинений.

"Вся сума йде на закупівлю гуманітарної допомоги для України", — зауважив краківський депутат, який розробив марки із зображенням Зеленського.

Ось який вигляд мають марки із зображенням Володимира Зеленського

Додається, що одну таку марку надішлють особисто Володимиру Зеленському. Ще одну відправили меру Львова Андрію Садовому. Також цікавим є факт, що конверт з такою маркою надіслали послу Росії в Польщі Сергію Андрєєву. Там написано "Доброго вечора, ми з України".

Краківський депутат потролив посла Росії в Польщі листом з маркою із зображенням Зеленського

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві з’явиться велика клумба у вигляді відомої поштової марки "російський військовий корабель, йди…", на тлі якої зможе сфотографуватися кожен охочий. Відповідна марка з квітів розташовуватиметься на транспортній розв’язці біля станції метро Лівобережна.