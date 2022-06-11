"Раненых малышей нужно спасать!": Черниговской детской больнице нужны Vac аппараты и расходники

В Черниговской областной детской больнице спасают раненных от российских пуль и снарядов малышей

Оборудование, закупленное волонтерами для Запорожской областной детской больницы за вырученные от розыгрыша футболки с автографом голкипера киевского "Динамо" Георгия Бущана, уже почти как неделю помогает медикам спасать жизни юных украинцев, однако развязанная россией против нашей страны война продолжается и теперь другая детская больница нуждается в специализированном оборудовании для спасения и лечения раненых россиянами детей — Черниговская областная детская больница.

Об этом пишет в пятницу, 10 июня, на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер Таня Сохар.

Она отметила, что поддержка очень необходима Черниговской областной детской больнице, так как область до сих пор находится под обстрелами и туда привозят раненых малышей, которых нужно спасать.

Таня отметила, что уже есть официальный запрос от больницы на аппараты VAC терапии и расходные материалы к ним.

Запрос на оборудование

"Объясняю: Vac аппарат – это система, которая устанавливается на раны и с помощью вакуума, заживляет их… В основе метода лежит применение слабого отрицательного давления, в среде которого располагается рана. Сегодня это — золотой стандарт лечения огнестрельных ранений, а также ранений от обломков снарядов, гнойных ран. Эта терапия используется, когда рану невозможно закрыть хирургическим путем. Также он помогает снизить длительность и цена исцеления", — пояснила волонтер.

Vac аппарат

Волонтер рассказала, что полгода назад именно такой аппарат спас ей жизнь и затянул глубокую послеоперационную рану, "так что, можно сказать, что проверено на себе".

В связи с этим Таня Сохар призвала неравнодушных "еще раз сотворить чудо", выполнить запрос больницы и помочь малышам поправиться быстрее.

Реквизиты:

Сохар Татьяна Александровна

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Голубкова Анна

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Напомним, что общий проект изданий OBOZREVATEL и "Телеграф" и активистки Тани Сохар объявил сбор средств на приобретение необходимой аппаратуры для клиник, лечащих детей, пострадавших от развязанной россией войны в Украине.