"Поранених малеч треба рятувати!": Чернігівській дитячій лікарні потрібні Vac апарати та розхідні матеріали

У Чернігівській обласній дитячій лікарні рятують поранених від російських куль та снарядів малюків

Обладнання, закуплене волонтерами для Запорізької обласної дитячої лікарні за виручені від розіграшу футболки з автографом голкіпера київського "Динамо" Георгія Бущана, вже майже як тиждень допомагає медикам рятувати життя юних українців, проте розв’язана росією проти нашої країни війна триває і тепер інша медустанова потребує спеціалізоване обладнання для порятунку та лікування поранених росіянами дітей — Чернігівська обласна дитяча лікарня.

Про це пише у п’ятницю, 10 червня, на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук волонтер Таня Сохар.

Вона зазначила, що підтримка дуже необхідна Чернігівській обласній дитячій лікарні, оскільки область досі перебуває під обстрілами і туди привозять поранених малюків, яких треба рятувати.

Таня зазначила, що вже є офіційний запит від лікарні на апарати VAC терапії та витратні матеріали до них.

Запит на обладнання

"Пояснюю: Vac апарат — це система, яка встановлюється на рани і за допомогою вакууму, загоює їх.. В основі методу лежить застосування слабкого від'ємного тиску, у середовищі якого розташовується рана. На сьогодні це — золотий стандарт лікування вогнепальних поранень, а також поранень від уламкІв снарядів, гнійних ран. Ця терапія використовується, коли рану неможливо закрити хірургічним шляхом. Також він допомагає зменшити тривалість і вартість лікування", — пояснила волонтер.

Vac апарат

Волонтер розповіла, що пів року тому саме такий апарат врятував їй життя та затягнув глибоку післяопераційну рану, "отже, можна сказати, що перевірено на собі".

У зв’язку з цим Таня Сохар закликала небайдужих "ще раз створити чудо", виконати запит лікарні та допомогти малюкам одужати швидше.

Реквізити:

Сохар Тетяна Олександрівна

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Голубкова Ганна

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Нагадаємо, що спільний проєкт видань OBOZREVATEL та "Телеграф" та активістки Тані Сохар оголосив збір коштів на придбання необхідної апаратури для клінік, які лікують дітей, які постраждали від розв’язаної росією війни в Україні.