Абітурієнтам з окупованих територій спростять вступ до ВНЗ: подробиці

Для охочих вступити на контракт буде достатньо мотиваційного листа

Випускники шкіл, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих росіянами територіях України, матимуть змогу вступити до українських ВНЗ. Для цього для таких абітурієнтів буде спрощено процедуру прийняття у виші.

Про це у п'ятницю, 9 червня, повідомила голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти, народний депутат Юлія Гришина. Вона зазначила, що влада робить все можливе, аби українські діти могли отримати освіту та будувати майбутнє в Україні.

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Для тих абітурієнтів, які не мають можливості виїхати з окупованих територій і скласти НМТ (Національний мультипредметний тест — вступні випробування зроблять у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди чи творчого конкурсу. Для тих, хто хоче на контракт, буде достатньо лише мотиваційного листа.

Ті абітурієнти, які матимуть позитивні результати на вступних іспитах , зможуть скористатися спеціальною квотою (квота-2) у ВНЗ або гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти (коледжі, ПТУ).

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що студент Вінницького національно-технічного університету (ВНТУ) захистив дипломну роботу, поки перебував на передовій.

Також ми писали, що студенти, які здобувають освіту за денною або дуальною формою, мають право на відстрочку від мобілізації.