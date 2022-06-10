Абитуриентам с оккупированных территорий упростят поступление в вузы: подробности

Для желающих поступить на контракт достаточно мотивационного письма

Выпускники школ, которые сейчас находятся на временно оккупированных россиянами территориях Украины, смогут поступить в украинские вузы. Для этого для таких абитуриентов будет упрощена процедура принятия в вузы.

Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования, народный депутат Юлия Гришина. Она отметила, что власти делают все возможное, чтобы украинские дети могли получить образование и строить будущее в Украине.

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Для абитуриентов, которые не имеют возможности выехать с оккупированных территорий и сдать НМТ (Национальный мультипредметный тест) — вступительные экзамены сделают в формате дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса. Для тех, кто хочет на контракт, будет достаточно мотивационного письма.

Те абитуриенты, которые будут иметь положительные результаты на вступительных экзаменах , смогут воспользоваться специальной квотой (квота-2) в вузах или гарантированно поступить в учреждения профессионального высшего образования (колледжи, ПТУ).

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Ранее "Телеграф" сообщал, что студент Винницкого национально-технического университета (ВНТУ) защитил дипломную работу, пока находился на передовой.

Также мы писали, что студенты, получающие образование по дневной или дуальной форме, имеют право на отсрочку от мобилизации.