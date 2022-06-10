Абитуриентам с оккупированных территорий упростят поступление в вузы: подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 36
Для желающих поступить на контракт достаточно мотивационного письма
Выпускники школ, которые сейчас находятся на временно оккупированных россиянами территориях Украины, смогут поступить в украинские вузы. Для этого для таких абитуриентов будет упрощена процедура принятия в вузы.
Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования, народный депутат Юлия Гришина. Она отметила, что власти делают все возможное, чтобы украинские дети могли получить образование и строить будущее в Украине.
Надежный источник новостей – подпишись на наш Telegram
Для абитуриентов, которые не имеют возможности выехать с оккупированных территорий и сдать НМТ (Национальный мультипредметный тест) — вступительные экзамены сделают в формате дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса. Для тех, кто хочет на контракт, будет достаточно мотивационного письма.
Те абитуриенты, которые будут иметь положительные результаты на вступительных экзаменах, смогут воспользоваться специальной квотой (квота-2) в вузах или гарантированно поступить в учреждения профессионального высшего образования (колледжи, ПТУ).
Ранее "Телеграф" сообщал, что студент Винницкого национально-технического университета (ВНТУ) защитил дипломную работу, пока находился на передовой.
Также мы писали, что студенты, получающие образование по дневной или дуальной форме, имеют право на отсрочку от мобилизации.