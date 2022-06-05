Украинский студент защитил дипломную работу, находясь на передовой (фото)

Преподаватель говорит, что имел соблазн поставить "автоматом"

Студент Винницкого национально технического университета (ВНТУ) защитил дипломную работу, пока находился на передовой.

Об этом случае сообщил преподаватель ВНТУ Михаил Ганчук на своей странице в Фейсбук. По его словам, защита была нетипичной, поскольку студент защищал работу онлайн, находясь непосредственно на линии фронта в зоне активных боевых действий.

"Учитывая все обстоятельства, был соблазн поставить "автоматом" — это выражение сейчас воспринимается по-другому. Но все было как полагается, студент получил заслуженную 4ку", — добавил преподаватель.

Как сообщалось ранее, министр обороны Украины Алексей Резников во время выступления на Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022 заявил, что война может закончиться до конца 2022 года. Однако пока украинские города продолжают подвергаться ракетным ударам, а утро 5 июня началось с обстрелов Николаева, Одессы и Киева.

В столице после утреннего обстрела случился мощный пожар на территории вагоноремонтного предприятия на левом берегу города.