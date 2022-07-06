Белый дом выпустит монету с островом Змеиный и фразой о "русском корабле"

Часть прибыли от продажи монеты будет направлена на помощь украинцам

Защитникам отбитого у россиян острова Змеиный, тем самым, которые 24 февраля первыми встречали захватчиков и послали "русский военный корабль", в Америке посвятят коллекционную монету. Она появится в сувенирном магазине американского Белого дома – резиденции президента США.

Как сообщает сайт магазина, монета станет девятой в коллекции "Исторические моменты". Она чествует украинское сопротивление российским оккупантам и легендарную фразу, сказанную пограничниками в ответ на угрозы моряков-захватчиков с ракетного крейсера "Москва". Саму фразу, несмотря на ее нецензурность, нанесут на одну из сторон монеты. Она разместится там вместе с силуэтами бойцов ВСУ и изображением крейсера, затонувшего в результате блестящей операции украинских войск. На другой стороне монеты вычеканят цитату президента Украины Владимира Зеленского: "Этот остров, как остальная наша территория – это украинская земля, и мы будем защищать ее всеми нашими силами". Рядом разместится изображение силуэта скального острова и его географические координаты.

Купить сувенир можно будет за 100 долларов, при этом доставка в Украину и все страны НАТО станет бесплатной. Сейчас идет предзаказ монеты, а отправлять ее начнут с 30 сентября.

Известно, что монета будет выпущена ограниченным тиражом и каждая из них будет пронумерована – уникальный номер можно будет найти на ее ребре. Магазин обещает, что 20% прибыли от продаж этого выпуска перечислят на благотворительные цели – деньги пойдут на помощь украинским женщинам и детям.

Напомним, марку "Укрпочты", тоже посвященную защитникам Змеиного, сейчас можно получить в рамках розыгрыша издания "Телеграф" и волонтерок Тани Сохар и Ани Голубковой. Все, кто сделает донат на сумму от 200 гривен, получат шанс стать владельцами марки из первого тиража, подписанной лично президентом Зеленским. Еще одну марку гарантированно получит тот, кто сделает самое крупное пожертвование. Собранные средства пойдут на приобретение электроэнцефалографа с монитором церебральных функций для Николаевской областной детской клинической больницы. Он будет спасать новорожденных от развития детского церебрального паралича.