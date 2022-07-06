Росіяни знову намагалися атакувати Зміїний острів: що стало приводом

Окупантам не дає спокою крихітний клаптик суші у Чорному морі

Через кілька днів після своєї провальної спроби остаточно знищити залишки російської техніки ворожі літаки були помічені на підльоті до Зміїного острова. За словами начальниці об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони "Південь України" Наталії Гуменюк, окупантам не дає спокою інформація про перебування українського українського прапора на острові.

При цьому фактично прапор поки що не майорить на флагштоці — українці лише скинули державний стяг на територію Зміїного з вертольота. Про це Гуменюк розповіла у прямому ефірі національного телемарафону у середу, 6 липня.

За її словами, синьо-жовтий прапор чекає свого часу, проте поки що його не було офіційно піднято — на острів досі не вирушали українські військовослужбовці. У нашій армії про бійців дбають і ризикувати їхнім життям заради гарної картинки у ЗМІ не хочуть.

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Тим часом росіяни, дізнавшись про те, що ЗСУ ризикнули провернути операцію з українським прапором, вирішили відразу атакувати острів. Проте їхні літаки так і не залишили безпечну підлітну зону, щоб не бути атакованими далекобійною західною зброєю.

"Побачивши загрозу того, як може бути застосована наша зброя з наближенням їхніх літаків, вони свої наміри відкоригували, і поки що тримаються подалі", — наголосила очільниця пресцентру.

Скільки авіасуден було відправлено у бік Зміїного, на жаль, не уточнювалося.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Втрату росіянами контролю за островом Зміїний можна порівняти з втратою ними крейсера "Москва" Нардеп V, VI та VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко вважає, що росіяни втратили стаціонарний крейсер, на який вони перетворили острів Зміїний

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому, згідно з оцінкою військових експертів, Зміїний став для росіян пасткою і в чому вони облажалися.

Також ми публікували ефектне відео із завданням ударів українськими захисниками по російських позиціях на Зміїному.