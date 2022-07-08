Освобождение Змеиного: появилось видео установки флага Украины на острове

В сети показали, как украинские военные разворачивают флаг на Змеином

Благодаря действиям украинских защитников с острова Змеиный в Черном море были полностью выбиты оккупанты, после чего туда вернули флаг Украины.

О возвращении флага на Змеиный стало известно 4 июля, однако теперь в сети появился ролик о том, как украинские военные это делали, а также как выглядит остров после отступления россиян. Кадры обнародовал пользователь Фейсбук Руслан Сан-Марино.

На видео заметно, что на острове не осталось целых зданий, а россияне оставили после себя некоторое количество уничтоженной техники.

Как сообщалось ранее, после освобождения Змеиного россияне несколько раз наносили по нему ракетные удары. По всей видимости это делалось, чтобы отомстить Украине за то, что не смогли удержать стратегический клочок суши в Черном море.

Позже в ССО ВСУ раскрыли детали возвращения флага на украинский остров. Так прежде чем развернуть его, к острову прибыли боевые пловцы, которые обследовали прибрежную зону на наличие мин. После этого туда высадились инженеры, которые убрали наземные мины, лишь после этого высадилась основная группа военных.

Что касается российского ракетного удара, то он был нанесен после того, как украинские спецназовцы успели его покинуть.