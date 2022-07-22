Зернові переговори за крок від успіху: чим завершаться "голодні ігри" кремля та що отримає Україна

Підписання документу про створення експортного коридору має відбутись за участі генсека ООН

Переговори щодо створення коридору для вивезення українського зерна морським шляхом, які проходили за посередництва Туреччини та при сприянні ООН, мають завершитись 22 липня підписанням угоди. Очікується, що відповідна церемонія відбудеться у Стамбулі о 16:30 за київським часом.

Як повідомляє Reuters, підписання має відбутись у стамбульському Палаці Долмабахче. Свою участь у заході підтвердив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який особисто переконував Україну та росію домовитись із цього питання. Також у палаці буде присутній президент Туреччини Реджеп Ердоган, який був посередником у процесі – він теж залишить свій підпис на документі.

Блокування російськими окупантами Чорного моря, через яке іде основний експорт збіжжя з України, загрожує голодом країнам Африки та Близького Сходу – вони є основними його споживачами. Світові лідери неодноразового переконували росію зняти блокаду для відновлення експорту, але москва лицемірно перекидала всю відповідальність на Україну, звинувачуючи у мінуванні власних портів, що насправді було зроблено для запобігання висадки російського десанту з моря. Також кремль намагався використати зернове питання для послаблення санкцій.

Тим не менше, переговори у Туреччині просувались, і 13 липня стало відомо, що сторонам вдалось домовитись. Згодом з’явилась інформація, що експорт збіжжя відбуватиметься через українські порти "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Для цього має бути проведене часткове розмінування акваторії біля них. Безпеку суден, які йтимуть через ці порти, має забезпечити турецька моніторингова місія, котра працюватиме під егідою ООН. В її задачі буде входити перевірка суден на наявність зброї. Російські кораблі в українські порти допускати не планується. Також росія обіцяє перемир’я на час руху вантажів.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив скепсис щодо остаточного успіху цих переговорів. За його словами, москва зацікавлена у продовженні "голодних ігор" і не зацікавлена у посиленні нашої держави доходами від зернового експорту.