Кулеба назвав єдину причину, через яку рф припинить грати в "голодні ігри" з українським зерном

Український дипломат вважає малоймовірним, що москва піде саме цим шляхом

Переговори про розблокування експорту українського зерна, які Україна веде з російськими окупантами за посередництва Туреччини та ООН, перебувають на завершальній стадії. Зараз лише москва може вирішити, припинить вона свої "голодні ігри" чи далі загрожуватиме світу масштабним дефіцитом продовольства.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інтерв’ю якого іспанській пресі цитує "Європейська правда". Голова МЗС наголосив, що Україна готова відновити постачання свого збіжжя морськими шляхами уже найближчим часом. Лишилось тільки вирішити питання гарантій безпеки, які пов’язані з росією. "Якщо вони справді захочуть, то скоро почнеться експорт зерна. Якщо вони використають це, щоб продовжувати грати у свої "Голодні ігри", вони продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів", — сказав міністр.

Кулеба також повідомив – він вбачає лише одну причину, яка може схилити росію до зміни своєї людожерської позиції. Це намагання сподобатись країнам Африки та Азії – саме вони страждають від блокади українських портів найбільше. У кремлі можуть змінити позицію, щоби показати цим країнам, як хочуть їх врятувати.

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Втім, міністр зазначив, що не дуже вірить у цей сценарій. Тому що росіяни розуміють – відновлення експорту дасть Україні додатковий дохід з міжнародних ринків, що зробить країну сильнішою. У цьому, за словами голови української дипломатії, кремль не зацікавлений.

Як повідомляв "Телеграф", на 13 липня призначена розширена чотиристороння зустріч щодо розблокування українських портів. Вона має пройти у Туреччині. У процесі перемовин бере участь особисто генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.