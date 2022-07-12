Єрмак розкрив деталі майбутніх переговорів з Туреччиною, ООН та рф

Про подробиці переговорів повідомили в Офісі президента

У вівторок, 12 липня, на 139-й день повномасштабного вторгнення рф в Україні підтвердили зустріч по навігації в Чорному морі з Туреччиною, ООН та рф.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак на своєму telegram-каналі. Глава ОП зазначив, що 13 липня спочатку відбудуться переговори з турецькими представниками, а потім відбудеться розширена зустріч між Україною, Туреччиною, ООН та росією.

Головною темою на переговорах стане розблокування українських портів. В Україні вважають, що це питання має вирішуватись під егідою ООН.

"Розблокування українських портів — це одна з ключових складових глобальної продовольчої безпеки. Нам потрібно зробити це якомога швидше. Ми вважаємо, що питання розблокування експорту українського зерна має вирішуватися під егідою ООН. Генсекретар Антоніу Гутерріш долучений до цього процесу, ми вдячні йому за це", — зазначив Єрмак.

Глава ОП додав, що сильні позиції ЗСУ у Чорному морі дозволять повернути безпечну навігацію суден, що дозволить відновити експорт українського зерна та забезпечити продовольчу безпеку у світі. Єрмак підкреслив, що для України питання безпеки є ключовим.

Нагадаємо, Андрій Єрмак нещодавно став фігурантом гучного скандалу. Одна з представників Конгресу — етнічна українка Вікторія Спартц вважає, що керівник Офісу президента може співпрацювати з російською стороною. У МЗС України жорстко відповіли на ці звинувачення, а США попросили президента Джо Байдена провести додаткову перевірку українського чиновника. У результаті скандал дістався і до Банкової.