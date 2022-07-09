Скандал із листом Байдену щодо Єрмака: у МЗС України жорстко відповіли

Багато українців не надто задоволені подібною реакцією міністерства.

Конгресумен США Вікторія Спартц отримала несподівану реакцію на своє прохання до Джо Байдена щодо перевірки на чесність глави Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідь пролунала від українського МЗС однозначна — подібні заяви є повтором проросійської пропаганди, яка розганяється для підриву дипломатичного іміджу України на світовій політичній арені.

Бачення ситуації української сторони було висловлено речником Міністерства закордонних справ Олегом Ніколенком на його Facebook-сторінці.

На думку дипломата, Спартц намагається збити для себе "додатковий політичний капітал", при цьому використовуючи нібито "безпідставні спекуляції на темі війни в Україні". Такі заяви Ніколенко вважає дуже цинічними від людини, яка народилася в Україні (Вікторія Спартц — уродженка Чернігівщини, — ред.).

"Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України, — зазначив Олег Ніколенко. — Українська сторона максимально відкрито взаємодіє з американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію щодо використання техніки".

Представник українського МЗС вважає, що пропозиції Спартц можуть лише посилити зайву бюрократичність, що спричинить уповільнення постачання важливого для ЗСУ озброєння.

Цікаво, що багатьом людям не сподобалося, що Олег Ніколенко вжив термін "Україна та її керівництво" щодо Андрія Єрмака. Українці запитують, з якого це часу голова Офісу президента, котрий не є ключовою фігурою в політиці, раптово став одним з "керівників" країни. Та й загалом реакція спікера МЗС не надто сподобалася народу, який не проти дізнатися про результати перевірки Єрмака американськими спецслужбами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що серед українських політиків пройшла інформація про ймовірне звільнення голови СБУ Івана Баканова. Незабаром у відомстві розставили всі крапки над "i", пояснивши, яке майбутнє чекає на їх нинішнього керівника.