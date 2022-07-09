Байден отримав лист із Конгресу з приводу Єрмака: як це пов’язано з росією

Американські політики хочуть переконатися, що жодного витоку інформації при подальшій співпраці з Києвом відбутися не може

Президент США Джозеф Байден, який і без того перебуває під серйозним тиском через війну в Україні, отримав ще одну причину уважніше перевіряти кожен крок військової допомоги Києву. Все тому, що одна із представників Конгресу — етнічна українка Вікторія Спартц — вважає, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак може співпрацювати із російською стороною.

Коротку довідку про це політик виклала у зверненні до Байдена, в якому наполягає на необхідності розповісти, чи Єрмак пройшов перевірку на сумлінність і чи не пов’язаний він так чи інакше з Кремлем. Насамперед, зазначає пресслужба Спартц, це важливо для Америки, адже держава витрачає багато фінансів на озброєння для України.

Своє прохання Спартц ґрунтує на отриманих із різних джерел розвідданих, які нібито вказують на можливу співпрацю Андрія Єрмака з росією. Конкретні факти в документі вона вирішила приховати від громадськості, надавши їх на розгляд Білому дому. При цьому вона вимагає негайно надати інформацію, чи надалі можна вести переговори з ОП, якщо довіри до Єрмака немає у багатьох американських політиків.

Одним із важливих фактів, згаданих відкрито, є призначення Олега Татарова на роль заступника Єрмака з питань правоохоронних органів, що мають боротися з корупцією. При цьому, говорить Спартц, понад рік немає призначення на роль спеціального антикорупційного прокурора. Через це і НАБУ, і САП дуже обмежені у своїх діях.

Зацензурована частина документа

"Пан Татаров знаходився під слідством НАБУ у 2020 році до свого призначення, де його справу нібито неправомірно було передано звичайному прокурору і закрито, — пише у своєму зверненні конгресвумен. — Пан Тататров також був високопоставленим співробітником поліції при експрезиденті Януковичі, який переслідував протестувальників Євромайдану".

Вікторія Спартц каже, що дуже цінує зусилля президента Володимира Зеленського, української армії та всього нашого народу у протистоянні з росією. Однак необхідність знати правду про можливі "кроти" російських політиків в українській владі зараз як ніколи на часі.

Зазначимо, що Вікторія Спартц є уродженкою Чернігівської області. У 22 роки вона переїхала США, де почала активно займатися політикою і змогла отримати посаду в Конгресі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що США поки що, як і раніше, підтримує серйозний темп постачання військової допомоги, у тому числі далекобійних снарядів HIMARS.

Варто зазначити, що верхівка української влади вже пережила не одну неприємну ситуацію, пов’язану з війною. Взяти, наприклад, хоча б скандал із нашою делегацією в Лугано, де обговорювалися серйозні питання підтримки України.