Доля американських громадян зараз перебуває під контролем кремлівських політиків

Американський лідер Джозеф Байден, який активно допомагає Україні у війні, потрапив у скрутне становище через перебування кількох громадян Штатів ув’язнення на території росії. Їхні родичі виступають із закликом повернути близьких людей на батьківщину, проте ускладнені війною в Україні дипломатичні відносини США та рф значно заважають цьому.

Як зазначає видання CNN, в першу чергу йдеться про спортсменку Жіночої національної баскетбольної ліги (WNBA) Брітні Грінер, а також ексморського піхотинця Пола Вілана.

Зарубіжні аналітики впевнені, що ув’язнені, по суті, перетворюються на пішаків для політичної гри путіна та Байдена. Однак поки що перевага — на боці російського диктатора, адже американські громадяни перебувають у рф, і говорити про їхнє майбутнє чітко поки що неможливо.

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Зазначимо, що Грінер заарештували в лютому 2022 року в одному з аеропортів Москви. Тоді росіяни заявили, що виявили в її багажі олію канабісу, через що звинуватили в контрабанді наркотиків. Зірці американського баскетболу може загрожувати до 10 років ув’язнення у російській в’язниці.

З Віланом все ще складніше, адже він перебуває за ґратами з 2018-го. Колишнього військового звинуватили у шпигунстві, проте він заперечує свою причетність до цього процесу. 2020 року йому винесли вирок, відправивши у в’язницю на 16 років.

При цьому Вашингтон продовжує боротися за можливість повернути своїх громадян на Батьківщину. Разом з цим також ведеться робота щодо звільнення американців Енді Тай Нгока Хюїна та Олександра Джона-Роберта Дрюке з полону бойовиків "ДНР", куди вони потрапили добровольцями на війні в Україні.

Передбачається, що росія може піти на угоду щодо американців, які перебувають у в’язниці, лише за умови, якщо Вашингтон піде на поступки. Наприклад, звільнить натомість російського торговця зброєю Віктора Бута. Чоловік відомий як "Торговець смертю" і у 2011 році був засуджений до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Росії настільки втратили можливість спілкуватися дипломатично, що пригрозили США поверненням Аляски. До речі, цей штат продали Америці ще в 1867 році.