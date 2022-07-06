У путіна вже загрожують США забрати території і в них: на що націлилися

Керівник держдуми вирішив налякати Америку поверненням Аляски

Спікер держдуми Росії в’ячеслав володін заявив, що США варто пам’ятати про те, що Аляска колись була російською. Про це він сказав під час пленарного засідання, трансляція якого відбувалася на офіційному сайті держдуми.

"Порядність не означає слабкість. Нам є завжди чим відповісти. А Америка нехай завжди пам’ятає: там є частина її (росії) території — Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати", — сказав Володин.

Таким чином він відповів на репліку першого заступника голови з праці та соцполітики миколи коломейцева, що "нібито" Норвегія після простого обговорення питання в держдумі почала пропускати контейнери.

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Нагадаємо, що Росія добровільно ще 1867 року продала Аляску Сполученим Штатам Америки за 7,2 млн. доларів. На момент продажу там жили 2,5 тисячі росіян і 60 тисяч індіанців та ескімосів.

Також слід зазначити, що це не перша заява володіна, яка викликає подив. Нагадаємо, спікер держдуми закликав депутатів під час літньої відпустки з’їздити до так званих "ЛНР" та "ДНР" Керівник парламенту вважає, що якщо депутатам на канікулах не потрібно бути присутніми на засіданнях, значить можуть і повинні присвятити себе рішенню "проблем людей".

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