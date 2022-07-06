У путина уже грозят США забрать территории и у них: на что нацелились

Руководитель госдумы решил попугать Америку возвращением Аляски

Спикер госдумы россии вячеслав володин заявил, что США стоит помнить о том, что Аляска когда-то была российской. Об этом он сказал во время пленарного заседания, трансляция которого шла на официальном сайте госдумы.

"Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (россии) территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", — сказал володин.

Таким образом он ответил на реплику первого зампреда по труду и соцполитике николая коломейцева, что "якобы" Норвегия после простого обсуждения вопроса в госдуме начала пропускать контейнеры.

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Напомним, что россия добровольно еще 1867 году продала Аляску Соединенным Штатам Америки за 7,2 млн. долларов. На момент продажи там жили 2,5 тысячи русских и 60 тысяч индейцев и эскимосов.

Также следует отметить, что это не первое заявление володина, которое вызывает удивление. Напомним, спикер госдумы призвал депутатов во время летнего отпуска съездить в так называемые "ЛНР" и "ДНР" Руководитель парламента считает, что раз депутатам на каникулах не нужно присутствовать на заседаниях, значит могут и должны посвятить себя решению "проблем людей".

В Офисе президента Украины к такой инициативе в целом отнеслись положительно. "Туристическое агентство "русский мир" Какая программа экскурсий? Разрушенный Северодонецк? Руины Попасной", — ответил на предложение советник главы ОП Михаил Подоляк