Украинский журналист, блогер и соучредитель партии "Демократична Сокира" Виктор Трегубов о судьбах коллаборантов и других "патриотов россии:

Есть в ватниках одна очень смешная черта.

Каждый из них, который хотя бы пытается начать что-то из себя представлять, неизбежно превращается в героя какой-то черной трагикомедии.

Взять, например, Стрелкова. Был такой герой-захватчик — стал комнатный нытик, стоят только усы.

Или Просвирнина. Его попытки набрать социальный вес были столь же рьяны, как и попытки сбросить обычный. Земное притяжение победило, один-ноль в пользу Ньютона.

А сколько героев Новороссии прикопали свои же! Але, Дремов, але, Беднов, але, Мозговой! Кстати, так ли хорошо живет прикопавший вас Плотницкий?

Где ты сейчас, вокзальный наркоман Пономарев, народный мэр на час? Где вы, Чаленки и Равребы? Саша Роджерс, ты еще не спился? Я тебя погуглил — выглядишь неважно.

Анечка Лемерт, наша черная в рюшечку вдова! По твоей биографии можно роман писать, но вряд ли выйдет не сделать его юмористическим. Надеюсь, донесут привет.

Вот Шкребец, ненавидящий украинцев отец погибшего срочника с крейсера "Москва", который остался у разбитого корыта — без сына, без жены, без денег, без перспектив. Впрочем, могло быть и хуже. Могло быть как у мужика, который сначала поднял бунт против местных властей при гибели семьи в пожаре, а потом попал в "Единую Россию".

Россия беспощадна настолько, что быть ее врагом намного безопаснее, чем ее патриотом.

И это прекрасно.