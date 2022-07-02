"Просто стадо баранов": Павел Зибров рассказал, почему игнорирует родственников из рф и Крыма

Артист считает, что с россиянами бесполезно о чем-либо говорить, и тем более что-то доказывать.

Легендарный певец, Народный артист Украины Павел Зибров признался, что с началом полномасштабной войны в Украине, которую развязала рф, он полностью разорвал все связи со своими родственниками из россии и Крыма. Артист больше не считает их своей семьей.

Такое решение Зибров принял после того, как пару раз поговорил со своими братьями и сестрами, и понял, что они напрочь "пропитаны" кремлевской пропагандой. Об этом музыкант рассказал в интервью "Зірковому шляху" на YouTube.

"У меня нет родственников теперь, все. С ними тяжело разговаривать, бесполезно. Я понял, что у них там идет такая информационная помойка столько лет, что говорить о чем-то с ними бесполезно. Это не нужно, их ничем не удивишь", – поделился Народный артист, отметив, что теперь он игнорирует все их звонки и попытки общения.

Также он добавил, что не понимает тех звезд, которые звонят в россию и пытаются донести правду своим родственникам или представителям российского шоу-бизнеса. Зибров также считает и это бесполезным, ведь российская пропаганда уже "плотно" засела них в головах.

"Они там зашорены и пусть варятся в своем котле… Их накажет Господь. Миллионы людей говорят, что от них ничего не зависит. Если вы молчите – вы стадо баранов просто" — добавил музыкант.

Напомним, что недавно украинская певица Верка Сердючка изменила текст своего хита Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye в прямом смысле сказав стране-агрессорше "до свидания!". Кроме того, во время выступления на экране позади сцены демонстрировалась цитата из песни "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".