"Просто стадо баранів": Павло Зібров розповів, чому ігнорує родичів із росії та Криму

Артист вважає, що з росіянами марно про щось говорити, і тим більше щось доводити.

Легендарний співак, Народний артист України Павло Зібров зізнався, що з початком повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала рф, він повністю розірвав усі зв’язки зі своїми родичами з росії та Криму. Артист більше не вважає їх своєю родиною.

Таке рішення Зібров прийняв після того, як кілька разів поговорив зі своїми братами та сестрами, і зрозумів, що вони геть-чисто "просочені" кремлівською пропагандою. Про це музикант розповів в інтерв’ю "Зірковому шляху" на YouTube.

"У мене немає родичів тепер, все. З ними важко розмовляти, марно. Я зрозумів, що у них там йде така інформаційна помийка стільки років, що говорити про щось з ними марно. Це не потрібно, їх нічим не здивуєш ", – поділився Народний артист, зазначивши, що тепер він ігнорує всі їх дзвінки та спроби спілкування.

Також він додав, що не розуміє тих зірок, які дзвонять в росію і намагаються донести правду своїм родичам чи представникам російського шоубізнесу. Зібров також вважає і це марним, адже російська пропаганда вже "щільно" засіла їх у головах.

"Вони там зашорені і нехай варяться у своєму казані... Їх покарає Господь. Мільйони людей кажуть, що від них нічого не залежить. Якщо ви мовчите – ви стадо баранів просто", — додав музикант.

Нагадаємо, що нещодавно українська співачка Вєрка Сердючка змінила текст свого хіта Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye у прямому розумінні, сказавши країні-агресорші "до побачення!". Крім того, під час виступу на екрані за сценою демонструвалася цитата з пісні "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".