Скандал із листом Байдену щодо Єрмака: до справи підключилася ще одна конгресвумен
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Заяви Вікторії Каптур її колега з політичного цеху вважає "необачною допомогою" Кремлю.
У міжнародному політичному суспільстві триває бурхливе обговорення ймовірного зв’язку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з росією. Цього разу своє бачення ситуації висловила конгресвум США Марсі Каптур, котра є колегою Вікторії Спартц, яка й попросила Джо Байдена провести додаткову перевірку українського чиновника на доброчесність.
Заява пані Каптур опублікована на її офіційному сайті 9 липня. За словами політика, вона висловлює повну підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському, а також не сумнівається у тому, що представникам його адміністрації можна довіряти.
Зараз, на її думку, під час жорстокої війни, розпочатої росією, весь український політикум максимально працює для захисту батьківщини. Не є винятком, на думку Каптур, і Андрій Єрмак.
"Рівень та масштаби співпраці США з Офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якого чиновника", — наголосила конгресвумен.
Також вона назвала припущення Спартц "дикими наративами", які, перш за все, "необачно допомагають путіну", а також російській пропаганді. Марсі Каптур упевнена, що такими перевірками можна підірвати позиції української влади під час і без того складного воєнного часу.
Підсумовуючи, політик заявила про повну підтримку України з боку США та запевнила у продовженні співпраці із Зеленським та представниками його адміністрації.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на скандал із Єрмаком та його ймовірними зв’язками відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Варто зазначити, що багато наших співвітчизників виявилися незадоволеними подібною відповіддю Штатам.