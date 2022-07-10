Вагнергейт, зв'язки голови ОП Єрмака з росією та блокування роботи САП. Як вплине заява американської сенаторки на подальшу військову допомогу США Україні, читайте у блозі журналіста Юрія Бутусова

В Конгресі США вперше вимагають дати оцінку зв'язкам голови Офісу президента Єрмака з Росією через блокування владою роботи антикорупційних органів.

Заява конгресвумен Вікторії Спартц, яка є активним лобістом американської допомоги Україні, про необхідність розслідувати в США зв'язки голови Офісу президента Андрія Єрмака та його ймовірні домовленості з Росією, стала першим офіційним нагадуванням Вашингтону, що навіть попри війну США не будуть закривати очі на корупцію та проросійських діячів у оточенні президента Володимира Зеленського.

Нагадаю, що з серпня 2020 року в Україні відсутній Спеціальний антикорупційний прокурор, і вже 2 (два!) роки саме офіс президента Зеленського під керівництвом Єрмака та його заступника Татарова блокує призначення нового прокурора САП.

1 вересня 2021 року президент Зеленський підписав спільну декларацію с президентом США Байденом, що Україна забезпечить найближчим часом призначення нового прокурора САП. Конкурс на посаду прокурора виграв детектив НАБУ О. Клименко, але офіс президента не дозволяє конкурсній комісії зробити офіційну заяву про перемогу Клименка.

Тобто Зеленський порушив офіційні зобов'язання України перед керівництвом США — і це робилось навмисно в умовах попереджень США про швидке російське вторгнення.

Тобто Зеленський, Єрмак та Татаров дуже добре розуміли, що погіршують стосунки з Америкою. І розуміють, що тільки завдяки крові десятків тисяч українських патріотів та подвигу українського народу можуть продовжувати грати у свої політичні ігри, інакше б США вже давно застосували більш дієві важелі щодо конкурсу по САП.

Антикорупційна реформа — це основа довіри наших західних союзників, наша єдина структурна реформа. І тепер не зважаючи на війну і неоціненну допомогу Заходу, влада продовжує блокувати і САП, і НАБУ.

Тому питання про зв'язки Єрмака з Росією з боку американських політиків абсолютно закономірні. В Україні ці питання багато піднімались і до вторгнення 24 лютого.

Вагнергейт, призначення російського агента Демченка керівником української розвідки, відмова від закупівель снарядів 152 мм та 122 мм — жодного такого снаряда при Зеленському не купили за три роки, відмова від закупівель протитанкових ракетних комплексів Стугна, які є основною протитанковою зброєю армії, закупівлі в Росії та Білорусі електрики, вугілля, бітуму, бензину, дизеля — все це теж ланцюжки російського впливу, які тісно змішані з корупцією та тіньовими підкилимними іграми влади.

Запитання Спартц по діяльності Єрмака та його зв'язках з Росією та російською агентурою ґрунтуються на численних конкретних фактах. Ні, відповіді на такі питання не призведуть до зменшення допомоги Україні, відповідь на питання Спартц є єдиною запорукою, що така допомога буде збільшуватись.

Президент Зеленський та його оточення мають з заяви Спартц зробити належні висновки — вам ніхто не дозволить брехати та красти, ні українське суспільство, ні наші союзники, тому треба припиняти ганьбити країну та терміново призначити Клименка, визнати результати конкурсу на САП, та розблокувати конкурс по НАБУ.

Натомість, замість належних та чесних висновків, українська влада намагається дискредитувати Спартц, так само як дискредитує будь-яку критику з України — хвилею брехні та звинувачень. Вони нічого не забули та нічому не навчились.

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