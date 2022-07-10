Вагнергейт, связи главы ОП Ермака с россией и блокировка работы САП. Как повлияет заявление американского сенатора на дальнейшую военную помощь США Украине, читайте в блоге журналиста Юрия Бутусова

В Конгрессе США впервые требуют дать оценку связям главы Офиса президента Ермака с Россией из-за блокирования властями работы антикоррупционных органов.

Заявление конгрессвумен Виктории Спартц, которая является активным лоббистом американской помощи Украине, о необходимости расследовать в США связи главы Офиса президента Андрея Ермака и его вероятные договоренности с Россией стало первым официальным напоминанием Вашингтона, что даже несмотря на войну США не будут закрывать глаза на коррупцию и пророссийских деятелей в окружении президента Владимира Зеленского.

Напомним, что с августа 2020 года в Украине отсутствует Специальный антикоррупционный прокурор, и уже 2 (два!) года именно офис президента Зеленского под руководством Ермака и его заместителя Татарова блокирует назначение нового прокурора САП.

1 сентября 2021 г. президент Зеленский подписал совместную декларацию с президентом США Байденом, что Украина обеспечит в ближайшее время назначение нового прокурора САП. Конкурс на должность прокурора выиграл детектив НАБУ А. Клименко, но офис президента не разрешает конкурсной комиссии сделать официальное заявление о победе Клименко.

То есть Зеленский нарушил официальные обязательства Украины перед руководством США — и это делалось специально в условиях предупреждений США о скором российском вторжении.

То есть Зеленский, Ермак и Татаров очень хорошо понимали, что ухудшают отношения с Америкой. И понимают, что только благодаря крови десятков тысяч украинских патриотов и подвига украинского народа могут продолжать играть в свои политические игры, иначе США уже давно применили бы более действенные рычаги относительно конкурса по САП.

Антикоррупционная реформа – это основа доверия наших западных союзников, наша единственная структурная реформа. И теперь, несмотря на войну и неоценимую помощь Запада, власти продолжают блокировать и САП, и НАБУ.

Поэтому вопросы о связях Ермака с Россией со стороны американских политиков абсолютно закономерны. В Украине эти вопросы много поднимались и до вторжения 24 февраля.

Вагнергейт, назначение российского агента Демченко руководителем украинской разведки, отказ от закупок снарядов 152 мм и 122 мм — ни одного такого снаряда при Зеленском не купили за три года, отказ от закупок противотанковых ракетных комплексов Стугна, являющихся основным противотанковым оружием России и закупок Белоруссии электричества, угля, битума, бензина, дизеля — все это тоже цепочки российского влияния, тесно смешанные с коррупцией и теневыми подковерными играми власти.

Вопросы Спартц по деятельности Ермака и его связям с Россией и российской агентурой основываются на многочисленных конкретных фактах. Нет, ответы на такие вопросы не приведут к уменьшению помощи Украине, ответ на вопрос Спартц является единственным залогом того, что такая помощь будет увеличиваться.

Президент Зеленский и его окружение должны из заявления Спартца сделать надлежащие выводы — вам никто не позволит врать и воровать, ни украинское общество, ни наши союзники, поэтому нужно прекращать позорить страну и срочно назначить Клименко, признать результаты конкурса на САП и разблокировать конкурс по НАБУ.

Вместо надлежащих и честных выводов, украинские власти пытаются дискредитировать Спартц, так же как дискредитируют любую критику из Украины — волной лжи и обвинений. Они ничего не забыли и ничему не научились.

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