Війна — день 139: ЗСУ знищують склади російських військ на окупованих територіях

Оперативно про головне за 12 липня

Українські війська протягом 139 днів відбивають атаки росіян по всій лінії фронту. А завдяки далекобійному артилерійському озброєнню, що надійшло від США, також успішно знищують склади з боєприпасами, технікою і пально-мастильними матеріалами для російської армії глибоко за лінією фронту. Окупанти ж у відповідь продовжують ракетний терор і навмисне стріляють по житлових будинках у містах України. Також президент України Володимир Зеленський у відповідь на ухвалений у Польщі після початку російського вторгнення в Україну закон вніс до Верховної Ради законопроект, який надасть громадянам Польщі особливий статус в Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 12 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 Під завалами житлового будинку у Часовому Ярі Донецької області рятувальники виявили тіло загиблої дитини, кількість загиблих збільшилась до 33 осіб, повідомляє пресслужба МВС.

00:00 Внаслідок удару українських військових по Новій Каховці було знищено значну кількість боєприпасів та багато одиниць автомобільної техніки супротивника.

Вся важлива інформація за 9 липня доступна в матеріалі: "Війна — день 136: просування окупантів сповільнилося, приниження росії на міжнародній арені".

З новинами за 10 липня можна ознайомитися у зведенні: "Війна — день 137: штурм окупантів захлинувся, контратака ЗСУ на Херсонщині дедалі ближче".

Про події за 11 липня можна прочитати у статті: "Війна — день 138: Україна готується деокупувати Південь, "бавовни" на окупованому Донбасі".