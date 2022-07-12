У кремлі розповіли, проти кого насправді воюють в Україні, і коли відновляться переговори

пєсков пояснив, чому путін спростив режим набуття громадянства рф для українців

Скандальний путінський указ про спрощення процедури отримання російського паспорта для всіх українців не є посяганням на державний суверенітет України, тому що росія воює не з українцями, а з київським режимом. Про це заявив речник кремлівського диктатора дмитро пєсков. Він також назвав наразі неможливим продовження переговорів з Києвом.

Про це пєсков заявив під час спілкування з російськими журналістами, передає "Комерсант". За його словами, які він не обґрунтував нічим, "чимало" українців хотіли би отримати російський паспорт. "Тому цей указ надзвичайно важливий для великої кількості людей", — сказав він. Раніше можливість скористатись спрощеною процедурою надавали лише мешканцям ОРДЛО та окупованих території Запорізької та Херсонської областей. Відучора таку паспортизацію пропонують усім охочим громадянам України.

Щодо можливості відновлення переговорів, за словами спікера путіна, ні у росії, ні у Туреччині, яка приймала перші раунди, зараз не обговорюють відновлення діалогу. Хоча пєсков повідомив, що кремлівський диктатор 19 липня зустрінеться з турецьким президентом Реджепом Ердоганом під час тристороннього саміту в Ірані. Втім, він не сказав, чи йтиметься під час цієї зустрічі про Україну.

Нагадаємо, раніше росіяни пригрозили Україні подальшою ескалацією війни і пообіцяли рано чи пізно примусити Київ сісти за стіл переговорів на умовах москви.