песков объяснил, почему путин упростили режим приобретения гражданства россии для украинцев

Скандальный путинский указ об упрощении процедуры получения российского паспорта для всех украинцев не является посягательством на государственный суверенитет Украины, потому что Россия воюет не с украинцами, а с киевским режимом. Об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков. Он также назвал невозможным продолжение переговоров с Киевом.

Об этом песков заявил во время общения с российскими журналистами, передает "Коммерсант". По его словам, которые он не обосновал ничем, немало украинцев хотели бы получить российский паспорт. "Поэтому этот указ очень важен для большого количества людей", — сказал он. Ранее возможность воспользоваться упрощенной процедурой предоставляли только жителям ОРДЛО и оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Со вчерашнего дня такую паспортизацию предлагают всем желающим гражданам Украины.

О возможности возобновления переговоров, по словам спикера путина, ни в россии, ни в Турции, принимавшей первые раунды, сейчас не обсуждают возобновление диалога. Хотя песков сообщил, что кремлевский диктатор 19 июля встретится с турецким президентом Реджепом Эрдоганом во время трехстороннего саммита в Иране. Впрочем, он не сказал, будет ли речь во время этой встречи идти об Украине.

Напомним, ранее россияне пригрозили Украине дальнейшей эскалацией войны и пообещали рано или поздно заставить Киев сесть за стол переговоров на условиях москвы.