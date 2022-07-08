У путина объяснили, почему "не планируют" выводить войска с юга Украины

Украину все активнее пытаются склонить к переговорам угрозами

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский планирует закончить активную фазу войны с россией до конца текущего года, сами россияне прямо говорят, что намерены затянуть конфликт надолго, если не превратить его в вечную проблему. О таких намерениях москвы заявил посол россии в Великобритании Андрей Келин.

В интервью Reuters он сказал, что оккупанты не планируют отходить из захваченных регионов на юге и востоке Украины. "Конечно, трудно прогнозировать вывод наших войск с юга Украины, потому что у нас уже есть опыт, что после вывода начинаются провокации, всех расстреливают и так далее", — заявил Келин. Он повторил намерение кремля "освободить" весь Донбасс. По его словам, можно сделать вывод, что россия стремится к разделу Украины, в результате которого наше государство потеряет более 20% своей территории.

Келин также заявил, что рано или поздно Украине придется решать — соглашаться на условия россии при подписании мирного соглашения или "продолжать скатываться с этого холма" к краху. Посол россии пригрозил и последующей эскалацией, в случае, если предоставление Украине оружия от западных партнеров "поставит под угрозу стратегическое положение" агрессора. В таком случае москва якобы собирается ответить "серьезными мерами".

Читайте также: Категория Украина "Мы абсолютно в этом уверены": Зеленский рассказал о планах россии кремль слишком долго готовился к вторжению, чтобы так просто отказаться от своих планов

Он повторил кремлевский тезис о том, что Запад не понял намерений москвы, собиравшейся "защищать" русскоязычное население от преследований. А также пригрозил сближением россии с Востоком и Китаем в случае отказа от снятия санкций. "Я не думаю, что Европа понимает, что такое украинский национализм", — сказал Келин.

Напомним, ранее российский президент путин заявил, что кремль еще ничего "всерьез не начинал" в Украине. Что его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил как намек на несопоставимую военную мощь россии и Украины.