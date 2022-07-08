У путіна пояснили, чому "не планують" виводити війська з півдня України

Україну все активніше намагаються схилити до переговорів погрозами

Попри те, що президент України Володимир Зеленський планує закінчити активну фазу війни з росією до кінця поточного року, самі росіяни прямо кажуть, що мають намір затягнути конфлікт надовго, якщо не перетворити його на вічну проблему. Про такі наміри москви заявив посол рф у Великобританії Андрій Кєлін.

В інтерв’ю Reuters він сказав, що окупанти не планують відходити із захоплених регіонів на півдні та сході України. "Звичайно, важко прогнозувати виведення наших військ з півдня України, тому що ми вже маємо досвід, що після виведення починаються провокації, всіх розстрілюють і так далі", — заявив Кєлін. Він повторив намір кремля "звільнити" весь Донбас. З його слів можна зробити висновок, що росія прагне поділу України, внаслідок якої наша держава втратить понад 20% своєї території.

Кєлін також заявив, що рано чи пізно Україні доведеться вирішувати – погоджуватись на умови росії при підписанні мирної угоди чи "продовжувати скочуватись з цього пагорба" до краху. Посол рф пригрозив і подальшою ескалацією, в разі, якщо надання Україні зброї від західних партнерів "поставить під загрозу стратегічне становище" агресора. В такому разі москва буцімто збирається відповісти "серйозними заходами".

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Він повторив кремлівську тезу про те, що Захід не зрозумів намірів москви, котра збиралась "захищати" російськомовне населення від переслідувань. А також пригрозив зближенням росії зі Сходом та Китаєм у разі відмови від зняття санкцій. "Я не думаю, що Європа розуміє, що таке український націоналізм", — сказав Кєлін.

Нагадаємо, раніше російський президент путін заявив, що кремль ще нічого "всерйоз не починав" в Україні. Що його прес-секретар дмитро пєсков пояснив як натяк на неспівставну військову міць росії та України.