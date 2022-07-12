Окупанти показали наслідки удару по складу у Новій Каховці: фото насмішили навіть росіян

Пропаганда намагається переконати, що на розбомбленому складі була селітра

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині, яка суттєво постраждала від підриву складу з воєнною технікою росіян, показали фото безпосередньо з місця події. Поки пропаганда намагається переконати споживачів такого контенту, що насправді у місті вибухнула селітра, користувачі соцмереж потішаються з цих потуг видати бажане за дійсне.

Зокрема, прокремлівське видання Mash повідомило, що ЗСУ поцілили у склад мінеральних добрив. І порівняло наслідки з катастрофою у порту Бейрута, яка сталась у серпні 2020 року і забрала життя щонайменше 220 людей, ще близько 7000 зазнали поранень.

Наслідки вибуху у Новій Каховці

Наслідки вибуху у Новій Каховці

Наслідки вибуху у Новій Каховці

Наслідки вибуху у Новій Каховці

У свою чергу телеграм-канал Ньюсач/Двач повідомив, що місцевий гауляйтер звинуватив особисто президента України Володимира Зеленського у тому, що він віддав наказ атакувати місто.

Але навіть у коментарях до допису Mash користувачі почали потішатись з заяв про вибух селітри. Мовляв, не треба було ховати свій боєкомплект сереaд вибухонебезпечних добрив.

Дехто сміявся з того, що хоч Україна і влучила із установки HIMARS у цивільний склад, на місці вибуху чомусь валяються залишки снарядів, що здетонували.

Окрему радість коментаторам принесло те, що всього чотири HIMARS аж настільки налякали кремль і його пропагандистів.

Читайте також: Категорія Політика "Біжіть, поки міст ще цілий": у Криму істерять через вибухи у Новій Каховці У мережі сміються через те, що таку яскраву реакцію гауляйтерів викликали всього вісім HIMARS, які поки що є на озброєнні України

Як повідомляв "Телеграф", за попередніми даними, внаслідок вибуху складу в Новій Каховці російські окупанти втратили щонайменше 50 одиниць своєї техніки, включно з вантажівками та бензовозами. А боєприпаси, які зберігались на складі, детонували впродовж декількох годин.