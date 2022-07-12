Оккупанты показали последствия удара по складу в Новой Каховке: фото насмешили даже россиян

Пропаганда пытается убедить, что на разбомбленном составе была селитра

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области, которая существенно пострадала от подрыва склада с военной техникой россиян, показали фото непосредственно с места происшествия. Пока пропаганда пытается убедить потребителей такого контента, что на самом деле в городе взорвалась селитра, пользователи соцсетей потешаются этими потугами выдать желаемое за действительное.

В частности, прокремлевское издание Mash сообщило, что ВСУ попали в склад минеральных удобрений. И сравнило последствия с катастрофой в порту Бейрута, которая произошла в августе 2020 года и унесла жизни по меньшей мере 220 человек, еще около 7000 тогда получили ранения.

Последствия взрыва в Новой Каховке

Последствия взрыва в Новой Каховке

Последствия взрыва в Новой Каховке

Последствия взрыва в Новой Каховке

В свою очередь, телеграм-канал Ньюсач/Двач сообщил, что местный гауляйтер обвинил лично президента Украины Владимира Зеленского в том, что он отдал приказ атаковать город.

Но даже в комментариях к сообщению Mash пользователи начали радоваться заявлениям о взрыве селитры. Мол, не надо было прятать свой боекомплект среди взрывоопасных удобрений.

Некоторые смеялись над тем, что хотя Украина и попала из установки HIMARS в гражданский склад, на месте взрыва почему-то валяются остатки сдетонировавших снарядов.

Отдельную радость комментаторам принесло то, что всего четыре HIMARS так напугали кремль и его пропагандистов.

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Как сообщал "Телеграф", по предварительным данным, в результате взрыва склада в Новой Каховке российские оккупанты потеряли по меньшей мере 50 единиц своей техники, включая грузовики и бензовозы. А хранившиеся на складе боеприпасы детонировали в течение нескольких часов.